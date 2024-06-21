Голосом Катерини Осадчої неочікувано заговорила головна героїня мультфільму "Нікчемний я-4"

Ведуча телеканалу "1+1 Україна" Катерина Осадча приєдналася до дубляжу популярного американського анімаційного фільму "Нікчемний я".

У четвертій частині мультфільму знаменитість знову подарувала свій голос яскравій, емоційній та надзвичайно харизматичній Люсі – дружині головного героя Ґру. Ведуча поділилася, що неабияк рада знову приєднатися до дубляжу. Осадча не стала спойлерити, але розсекретила, що в новій частині на її героїню чекає чимало пригод та нових викликів.

"Персонаж моєї героїні розвивався протягом усіх частин франшизи. Ті, хто дивився попередні анімаційні фільми, пам'ятають, як вона зустріла Ґру, як виходила заміж та як з бешкетної та непосидючої суперагентки стала ще й справжньою дружиною та мамою. Не буду спойлерити, але в продовженні історії на неї так само чекає безліч нових викликів та пригод", - поділилася Осадча.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Катерина не приховує, що зі своєю героїнею її багато що поєднує. Зокрема, вони багатодітні матусі, ніколи не падають духом та залишаються в гарному настрої.

Також Осадча зізналась, що озвучувати Люсі були нелегко. Зокрема, анімаційна персонажка має чималу палітру емоцій. Тож, ведучій часто доводилося швидко перелаштовуватися. Утім, хоч це було й доволі складно, але знаменитості неабияк сподобався новий цікавий досвід.

"З Люсі нас об'єднує чимало спільних рис: вона, як і я, багатодітна мама, ніколи не падає духом і, щоб не сталося, Люсі залишається в гарному настрої. Вона з тих, хто вірить, що які б випробування не випали на долю родини, все обов'язково владнається. А ще Люсі – справжній вир емоцій, тому подекуди було непросто її дублювати, оскільки моментами однією реплікою вона могла охопити до чотирьох різних емоцій. Тож потрібно було швидко перелаштовуватися зі сміху в сум, з суму в радість і так по колу. Для мене це був нелегкий, але надзвичайно цікавий досвід", - розповідає ведуча.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також разом з Катериною Осадчою в українському дубляжі взяли участь Анатолій Анатоліч та Анастасія Цимбалару.

Зазначимо, у четвертій частині "Нікчемний я", яка зовсім скоро стартує в українському прокаті, у великій дружній родині Ґру та Люсі окрім донечок Марго, Едіт та Агнес з'являється син – Ґру-молодший. Часи, коли дбайливий татусь коїв щось лихе, давно залишились у минулому. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння, сповнене гумору та неймовірних пригод!

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