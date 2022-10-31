Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав нового члена родини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в його родині відтепер живе пухнастий мешканець.

Нового члена сім'ї політик показав у своєму фотоблозі в Instagram. На відео кумедне руде кошеня породи мейн-кун бавилося з мотузочком, а на тлі грала пісня про перемогу України.

"Знайомтеся, з Одеси приїхав новий член родини. Звуть Марчело", - поділився Кім.

Шанувальники привітали голову Миколаївської ОВА із появою чотирилапого друга та були раді, що політик поділився такими новинами. Зазвичай, Кім не часто ділиться в соцмережах подробицями свого особистого життя, тим паче під час війни.

Втім, нещодавно Віталій Кім розповів про спілкування з родиною під час війни, а до цього вперше показав спільне фото з рідною сестрою.

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