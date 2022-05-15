Голова нацжурі від України на "Євробаченні" про бали для Польщі: "Я перепрошую в польського народу"

Голова національного журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця вперше прокоментував відсутність балів від українських суддів для представника Польщі.

Сьогодні, 15 травня, під час пресконфереції для журналістів, яка відбулася онлайн, голова національного журі від України на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця вперше прокоментував, як так сталося, що судді від України не поставили жодного балу дружній Польщі, яка підтримує нас у війні всім, чим може.

Лисиця зазначив, що члени журі підписали угоду, в якій прописано те, що вони не можуть враховувати у своєму голосуванні політичний чинник. Мовляв, журі мало оцінювати суто номер, пісню і сам виступ учасника.

"Стосовно того, що виникла певна напруга навколо Польщі. І голосування за Польщу. Більшість країн ЄС проголосували майже так само, як і ми. Тобто, ми не одні так думали. Це голосування показало рівень номеру, співу і пісні. І всю любов, яка спрямована нами і мною також Польщі, польському народу за його величезну допомогу виразилось у 12 балів від глядачів", - пояснив голова нацжурі.

Члени нацжурі на "Євробаченні-2022" від України

Лисиця наголосив, що вони мали працювати суто за регламентом і не мали права враховувати якісь політичні чинники.

"Більше того, у нас була присутня людина, яка контролювала цей процес. І результати голосування, які ми побачили вночі, ми теж побачили вперше. Я не знав взагалі, який результат буде у Польщі, Британії чи ще у когось. Тому для нас це було новиною. Для мене це неприємна новина. Піднявся страшний ґвалт з цього приводу", - зізнався Лисиця.

Втім, він зізнався, що йому прикро, що так сталося і вибачився перед польським народом:

"Мені особисто прикро і я вибачаюсь перед польським народом за те, що так вийшло. Але нічого змінювати не буду, не можу. Бо це принципова позиція. Це оцінювання було принциповим. Все зроблено чесно і прозоро", - зазначив глава нацжурі.

Нагадаємо, що у Мережі розгорнувся справжній скандал після фіналу "Євробачення-2022", під час якого професійне журі від України не поставило жодного балу Польщі. До слова українське журі також поставило "0" Литві та Румунії, які також підтримують Україну. Натомість 12 балів віддали Великій Британії, 10 – Португалії, 8 – Нідерландам.

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