Голова Суспільного про скандал з Alina Pash: "Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Голова Суспільного про скандал з Alina Pash: "Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Микола Чернотицький також звернеться до правоохоронних органів.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький прокоментував скандал навколо довідки переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash.

Так, після того, як ДПСУ заявила, що не видавала співачці документ про законну поїздку до Криму 2015 року, Чернотицький опублікував допис на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь від Державної прикордонної служби, яка продовжує перевірку, 16 лютого до 11:00. Після цього буде зібрано оргкомітет "Євробачення", на яке буде запрошено Аліну Паш. Тоді й буде ухвалено остаточне рішення щодо її участі у міжнародному конкурсі.

Микола Чернотицький / facebook.com/chernotizky

"Окремо, як голова правління, я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні", – заявив Микола Чернотицький.

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