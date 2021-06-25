Головна акторка серіалу "Моя улюблена Страшко" розповіла власну історію булінгу

Акторка Ірина Поплавська вперше завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Телеканал "1+1" активно готується до прем’єри нового україномовного серіалу "Моя улюблена Страшко" - адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty.

Днями було розкрито інтригу, хто зіграє головну жіночу роль, адже глядачі довго чекали та озвучували свої версії, хто може зіграти Настю Глушко.

пресслужба каналу "1+1"

Так, стало відомо, що головну жіночу роль у серіалі зіграє молода українська акторка, випускниця майстерні Льва Сомова Ірина Поплавська. Саме 24-річна акторка, для якої ця роль перша, втілить образ милої та розумної Насті, яка влаштовується в велику косметичну компанію помічником директора.

Сьогодні акторка вперше завітала до студії "Сніданку з 1+1". Ірина Поплавська приїхала просто зі знімального майданчика, тому зявилася у студії в образі своєї героїні Насті Глушко.

"Роль Насті Глушко - моя перша і одразу головна. Моя Настя - дівчинка дуже розумна, людяна, чесна, з великим серцем та правильними життєвими принципами. В неї є все, щоб бути щасливою, коханою, але вона сама не усвідомлює, наскільки красива серцем. В дитинстві моя героїня зіштовхувалася із булінгом, а тепер це ж спіткає її і на роботі. Настя потрапляє в велику косметичну компанію помічником директора, але виглядає не так, як людина з б’юті-індустрії, через що зазнає насмішок від колег", - коментує акторка.

Іра Поплавська зізналася, що і сама зіштовхувалася із булінгом в школі через низький голос та довгий час намагалася подалати цей комплекс.

пресслужба каналу "1+1"

"Коли мені було років 12, всі почали запитувати, що у мене із голосом, може я застудилася. Він був трішки низький та хриплий, але я цього не чула. Було так неприємно,боляче, доходило до того, що в незнайомих компаніях я мовчала. Аж поки в одній з вистав я не подолала свій страх, набралася сміливості та заспівала з мікрофоном на сцені – це змінило моє ставлення до власного голосу", - зізналася дівчина.

Акторка додала, що серіал "Моя улюблена Страшко" покаже глядачам, як можна справлятися із непростими життєвими обставинами, наприклад, якщо зіштовхуєшся із булінгом, мобінгом, харасментом, чи іншими проблемами, які спіткають людей у сучасному суспільстві.

пресслужба каналу "1+1"

"Серіал "Моя улюблена Страшко" навчить вас, як треба справлятись з усіма труднощами на своєму шляху і бути сильнішими за усі обставини, усі неприємності, які заважають досягти поставленої мети. Це всеодно боляче, коли тебе булять, ображають, не сприймають. Коли ти, що найжахливіше, починаєш вірити в те, що з тобою щось не так. Але якщо ти собі сам не скажеш: "я сильніша за все це", то не тільки досягнеш бажаного, але й залишишся людиною доброю, чесною, класною", - порадила Ірина.

Також Іра розповіла у студії "Сніданку з 1+1", що її брекети справжні і вона сама попросила творців серіалу їх поставити.

пресслужба каналу "1+1"

"Я колись носила брекети, але після того, як їх зняла, відбулися деякі зміни і виникла необхідність ставити їх повторно. Я боялася, що через них мене не будуть запрошувати на проби, що я не отримаю роботи. Але коли зрозуміла, що пройшла на роль Насті Глушко, то сказала продюсерам, що дуже хочу поставити брекети і вони погодилися, адже вони зроблять мою героїню більш цілісною. Моя Настя теж багато років мріяла про ідеальну посмішку", - поділилася акторка.

Нагадаємо, що україномовний серіал буде відрізнятися від оригінального формату. Він відобразить реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі піднімуть питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Незважаючи на те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині за її зовнішністю. Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але й якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним – змінюється і героїня.

Саундтреком до серіалу став новий хіт гурту KAZKA "Красива серцем". А вже зовсім скоро глядачі 1+1 зможуть підписатися на сторінку героїні Насті Глушко в соціальних мережах, на якій підійматимуться питання булінгу, мобінгу, сексизму та інші, а також використати спеціальну маску в Instagram.

Над виробництвом серіалу на замовлення "1+1" працює українська кінокомпанія "Кінороб".

Генеральний продюсер від телеканалу "1+1" - Кривицький Максим, продюсери - Єремєєва Олена, Жукова Дарина, шоураннер - Ніна Шуліка.

Продюсери від кінокомпанії "Кінороб" - Єгор Олесов, Юрій Прилипко, режисери-постановники - Максим Мехеда, Аліна Бухтіярова, головний автор - Ярослав Войцешек. Оператори-постановники - Ярослав Пілунський, Тимофій Аврамчук. Художник-постановник - Андрій Гречишкін.

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