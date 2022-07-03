Головний ДОНтист: Юрій Великий висміяв орден "стоматології" тіктокера Кадирова – відео

Відомий гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий насмішив пародією на президента Чечні Рамзана Кадирова.

Так, днями "TikTok-воїна" нагородили орденом "За заслуги перед стоматологією". Це стало приводом для нових жартів.

Зокрема, українського коміка "Дон" надихнув на гумористичне відео. У ньому Рамзан розповідає про те, чим заслужив собі таку нагороду.

Великий опублікував ролик на своєму YouTube-каналі.

"Тепер головний ДОНтист Росії може офіційно говорити "Я твій зуб у роті хитав", – прокоментував Юрій.

У коментарях юзери написали тисячі схвальних повідомлень щодо таланту коміка.

Юрко, ви приголомшливий актор перевтілень! Величезна подяка! Ви рятуєте нас від депресій та вселяєте надію

"Я не вмію красиво говорити, але й некрасиво ледь говорю". Юрко, дуже просимо продовжити пародію з цим персонажем. Дякую за гумор

Черговий шедевр, дякую Юрію, що робите настрій, дон

Я в дикому захопленні від невичерпного таланту цього шедевра

Нагадаємо, днями Юрій Великий показав, як президент РФ Путін умовляв самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка напасти на Україну. Великий зобразив очільника РБ, який вигадує відмазки, аби не воювати проти українців.

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