"Гомофобії у вільній країні місця немає": Федишин зацькували через її позицію стосовно представників ЛГБТ

"Гомофобії у вільній країні місця немає": Федишин зацькували через її позицію стосовно представників ЛГБТ

Українська співачка Ірина Федишин після скандалу з балами для представника Польщі на "Євробаченні-2022" втрапила у новий.

Виконавиця зазначила, що не дуже добре ставиться до представників ЛГБТ, адже вважає це великим гріхом.

Утім, її висловлювання багато кому не сподобалося, зокрема, й знаменитостям. Вони почали засуджувати її через гомофобію.

Настя Приходько

Співачка дивується, як учасників міжнародного пісенного конкурсу, серед яких є багато представників ЛГБТ, могла оцінювати людина, яка негативно до них ставиться. Також Приходько зазначила, що своєю позицією Федишин руйнує свою кар’єру.

"А ось в чому "Ізюм". Через геїв все! І на конкурсі вона бачила їх багато. Ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала… Це що, натяк на поляків? А якщо й так, ти тоді кажеш то не політичний конкурс, треба голосувати за мистецтво, а тепер за геїв не голосую", - обурилася Приходько.

MELOVIN

Співаку, який минулого літа зізнався, що він бісексуал, теж не сподобалася позиція Федишин. Виконавець вважає, гомофобії не місце у вільній країні.

"Трохи гомофобії та "руйнування". Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Ірино Федишин", - звернувся до співачки Мел.

MELOVIN звернувся до Ірини Федишин / Фото: Instagram MELOVIN

Травесті-діва Монро

Монро взагалі не сподобалося те, що Ірина Федишин була серед журі на "Євробаченні". Вона зазначила, співачці не варто вмішуватися в те, на чому вона не розуміється.

"Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин - гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, які себе руйнують, і її запрошують в журі найбільш егегейскького конкурсу в Європі. Сиди у своєму маленькому храмі, співай для духовних вірян та не лізь в ту гейропу. Ні, треба ж всратися", - додала Монро.

Зазначимо, Ірина Федишин не приховує, що не дуже добре ставиться до ЛГБТ-спільноти, бо вважає це великим гріхом. Ба більше, їй було складно оцінювати учасників "Євробачення-2022", адже на конкурсі присутньо багато представників ЛГБТ-спільноти.

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