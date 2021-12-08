Гонорари зірок на новорічні корпоративи: скільки коштує виступ Полякової, MONATIK та Кароль

Гонорари зірок на новорічні корпоративи: скільки коштує виступ Полякової, MONATIK та Кароль

Артисти підвищили цінники.

До Нового року залишилося менше місяця і вже починається розпал новорічних корпоративів.

У цей час артисти можуть заробити чимало коштів. Як розповів шоумен та власник івентагентства "Дядя Жора Company" Вадим Мічковський виданню "КП в Україні", найчастіше замовники обговорюють виступи Олі Полякової, MONATIK, Тіни Кароль та рокгурту The Hardkiss. Їхній гонорар становить від 20 тисяч доларів і вище.

Дядя Жора зазначив, що через пандемію компанії обирають одного артиста замість двох-трьох, аби заощадити.

Також стало відомо, скільки доведеться заплатити за виступ відомих зірок українського шоубізу цього року. Так, через епідеміологічну ситуацію в країні, виконавці підвищили цінники, аби окупити втрачені концерти.

Цінники зірок:

MONATIK – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ Тіна Кароль – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ Оля Полякова – 20-30 000+$

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Настя Каменських – 20-30 000+$

– 20-30 000+$ KAZKA – 10-15 000+ $

– 10-15 000+ $ Надя Дорофєєва – від 15 000+$

Надя Дорофєєва / MOZGI Entertainment

Слава Камінська – 16 000 €

– 16 000 € Павло Зібров – 5-10 000 $

– 5-10 000 $ Wellboy – 10 000 $

Wellboy / instagram.com/a.wellboy

Lama – 5 000 $

– 5 000 $ Переможці талантшоу – 1000-2000 $

Співвласник івент–агенства Joy Event Дмитро Жембоцький розповів виданню, що останнім часом все частіше на корпоративи замовляють переможців талантшоу. Також, за його словами, виріс попит на "молоду кров" шоубізнесу, зокрема, Lida Lee, Артема Пивоварова та Олега Кензова.

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