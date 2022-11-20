Горбачова показала архівне фото, де вона в обтислому комбінезоні позує з Камінською та Астаф'євою

Відома українська артистка Ольга Горбачова показала рідкісну світлину, на якій вона зображена зі співачками Дашею Астаф'євою та Славою Камінською.

Знімок знаменитість опублікувала у своєму фотоблогу. На фото Горбачова позує в обтислому чорному комбінезоні. Поруч з Ольгою стояла рудоволоса Камінська у мінісукні та Астаф'єва в обтислому вбранні.

"Іноді спогади у телефоні мене саму дивують…", - підписала знімок Горбачова.

Слава Камінська, Ольга Горбачова, Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Нагадаємо, минулого року Горбачова оголосила про завершення кар'єри співачки та відіграла останній концерт. Тим часом їхня донька з продюсером Юрієм Нікітіним навпаки – активно розвиває творчу кар'єру. Нещодавно Поліна випустила дебютну англомовну пісню Gotham та презентувала кліп на неї.

Читайте також: