Горбунов чуттєво привітав Осадчу з п’ятою річницею шлюбу та показав спільні фото

Катерина, своєю чергою, також привітала чоловіка.

У ведучих вокального шоу "Голос країни" Катерини Осадчої та Юрія Горбунова сьогодні, 3 лютого, свято.

Так, закохані святкують річницю їхнього шлюбу. П’ять років тому вони офіційно стали чоловіком та дружиною. З нагоди свята у своєму Instagram Юрій чуттєво привітав Катерину з їхньою річницею. Ведучий подякував дружині за дітей та за безмежне кохання.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Нашому офіційному шлюбу - 5 років! Неймовірно! Як один день! Дякую тобі, кохана, за наших діток, за наші будні та вихідні! Дякую за те, що ти в мене є! Я тебе кохаю!" - звернувся до дружини Юрій.

Катерина, своєю чергою, також привітала чоловіка з річницею шлюбу. Вона подякувала Юрію за те, що вони за п’ять років багато чого встигли зробити разом.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Сьогодні наш спільний маленький ювілей - п’ять років нашому шлюбу. Юро, дякую, що ти в мене є. За п’ять років ми багато чого встигли. Дякую за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом, і за усі наші пригоди. Далі - ще більше!" - звернулася до чоловіка Катерина.

Окрім цього, закохані опублікувала спільні фото. На знімках щасливі Юрій та Катерина позували одне біля одного та випромінювали своє кохання.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

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