Горбунов насмішив фото, де 4-річний син тримає Осадчу за сідниці і допомагає балансувати

Родина влаштувала покатеньки на сапбордах.
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов продовжують ділитися з шанувальниками, як проводять відпустку у Таїланді.
Цього разу родина вирішила спробувати новий для себе вид спорту – сапбординг. Про це розповів Горбунов на сторінці в Instagram. Він запостив серію знімків, зроблених під час тренувань.
Цікаво, що під час навчання катанню на сапборді компанію Юрію та Катерині склав їхній 4-річний син Іван. Хлопчик не лише пробував сам стати на дошку, а й активно допомагав батькам тримати баланс.
"Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!" – підписав кадри зірковий батько.
Своєю чергою, шанувальники написали під постом, що захоплюються родиною Горбунов-Осадча: "супер-сімейка , Катюша – вогонь!", "перевершив батька, молодець", "які ж ви молодці і дружні", "справжній приклад міцної родини".
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