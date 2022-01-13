Горбунов насмішив фото, де 4-річний син тримає Осадчу за сідниці і допомагає балансувати

Горбунов насмішив фото, де 4-річний син тримає Осадчу за сідниці і допомагає балансувати

Родина влаштувала покатеньки на сапбордах.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов продовжують ділитися з шанувальниками, як проводять відпустку у Таїланді.

Цього разу родина вирішила спробувати новий для себе вид спорту – сапбординг. Про це розповів Горбунов на сторінці в Instagram. Він запостив серію знімків, зроблених під час тренувань.

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

Цікаво, що під час навчання катанню на сапборді компанію Юрію та Катерині склав їхній 4-річний син Іван. Хлопчик не лише пробував сам стати на дошку, а й активно допомагав батькам тримати баланс.

Маленький Іван вже вправо катається на дошці / instagram.com/gorbunovyuriy

І мамі допомагав не впасти і втримати баланс / instagram.com/gorbunovyuriy

"Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!" – підписав кадри зірковий батько.

Тут трошки щось пішло не так / instagram.com/gorbunovyuriy

Своєю чергою, шанувальники написали під постом, що захоплюються родиною Горбунов-Осадча: "супер-сімейка , Катюша – вогонь!", "перевершив батька, молодець", "які ж ви молодці і дружні", "справжній приклад міцної родини".

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