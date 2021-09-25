Горбунов натякнув, що хоче третю дитину: "Коли Каті буде 40 років, народиться Марійка"

Горбунов натякнув, що хоче третю дитину: "Коли Каті буде 40 років, народиться Марійка"

Катерина Осадча показала нове фото з крихітним Данилом.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка нещодавно пригадала, як знімалась для обкладинки глянцю, зворушила кадром з маленьким сином.

Так, зірка у своєму Instagram опублікувала нове фото, на якому позує з крихітним Данилом. На знімку щаслива мама тримає хлопчика на руках. Як зізнається Катерина, маленька дитина робить її молодшою.

Катерина Осадча з крихітним сином / instagram.com/kosadcha

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"Знову вчишся розуміти тон крехтіння, бажання без слів та спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван в 33, а Данило - 37. І зараз ніби знову повернулися у свої 19 років, адже так само гуляю з візком осінніми вулицями, так само тримаю на руках маленького хлопця, а тим часом Іллі незабаром виповниться 19", - поділилась ведуча.

Проте, схоже, що її чоловік Юрій Горбунов чекає від Катерини третю дитину. Ведучий хоче, аби дружина народила йому ще й дівчину. У коментарі під дописом артист написав, що "в 40 років буде Марійка".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов також ділилися кадрами з маленьким сином. Подружжя тоді влаштувало сімейний фотосет.

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