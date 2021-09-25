Горбунов натякнув, що хоче третю дитину: "Коли Каті буде 40 років, народиться Марійка"

Катерина Осадча показала нове фото з крихітним Данилом.
Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка нещодавно пригадала, як знімалась для обкладинки глянцю, зворушила кадром з маленьким сином.
Так, зірка у своєму Instagram опублікувала нове фото, на якому позує з крихітним Данилом. На знімку щаслива мама тримає хлопчика на руках. Як зізнається Катерина, маленька дитина робить її молодшою.
"Знову вчишся розуміти тон крехтіння, бажання без слів та спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван в 33, а Данило - 37. І зараз ніби знову повернулися у свої 19 років, адже так само гуляю з візком осінніми вулицями, так само тримаю на руках маленького хлопця, а тим часом Іллі незабаром виповниться 19", - поділилась ведуча.
Проте, схоже, що її чоловік Юрій Горбунов чекає від Катерини третю дитину. Ведучий хоче, аби дружина народила йому ще й дівчину. У коментарі під дописом артист написав, що "в 40 років буде Марійка".
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов також ділилися кадрами з маленьким сином. Подружжя тоді влаштувало сімейний фотосет.