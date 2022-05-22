Горбунов поділився новою серією російського серіалу "Масяня": "Сміливо і правдиво для раші!"

Український шоумен, актор та продюсер Юрій Горбунов, який з початком війни став волонтером, поділився новою серією російського мультсеріалу "Масяня".

На сторінці в Instagram Горбунов розмістив нову серію російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня", яка вийшла під назвою "Як пояснити дітям".

У ньому автор багатосерійного мульфільму Олег Куваєв показує, як Масяня говорить з дітьми про те, що відбувається у Росії:

"Це важка тема. До того ж ми живемо в Росії, тому говорити ні про що не можна. Вам скажи, а ви потім скажете де не треба, кому не треба. І ваші батьки вирушать туди, не знаю куди, навіщо не знаю чим. За якою не знаю якою", - відповідає спочатку дітям Масяня.

Втім, пізніше, у вигляді вистави вона все ж пояснює доньці та сину, що відбувається. Спочатку Масяня розповідає про СРСР, в якому ніколи нічого не було. Потім пояснює, що в Росії утворилася своя диктатура:

"Прийшов Путін, який типу наче спочатку і нормальний був. Але поступово, потихеньку все заборонив, все прикрив. Всіх вигнав, всіх посадив, всіх отруїв. Все собі привласнив. Нічого тепер не можна. Можна лише жопу лизати і данину платити. Насадив атмосферу страху у країні, жорстку цензуру і повне безправ'я", - говорить Масяня.

І додає, що Путін уявив себе імператором і вирішив "велику імперію СРСР" повертати назад. Однак Україна не дала себе з'їсти, тож Путін розізлився і вирішив напасти на країну.

"Масяня", свіжа серія! Сміливо і правдиво для раші!" – підписав відео Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що місяць тому автор російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня" Олег Куваєв віддав проєкт українцям. Куваєв давно залишив Росію, його сайт mult.ru заборонено Роскомнаглядом. Від першого дня війни він відкрито підтримав Україну, а серія Масяні "Вакідзасі" за лічені дні стала культовим твором про те, як росіяни мали б поводитися стосовно Путіна. Як зізнався Куваєв, для нього Україна так само батьківщина, як і Петербург.

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