Горбунов похизувався кулінарними вміннями 4-річного сина: "Смажив бутерброди з рибою"

Іванко полюбляє готувати.

4-річний син відомого шоумену, ведучого проєкту "Танці з зірками" Юрія Горбунова – Іванко – полюбляє щось готувати.

Так, раніше зірка вже показував, як хлопчина смажив йому яєчню. Втім, кулінарні вміння Іванка стають дедалі кращими. Цього разу син Горбунова приготував бутерброди з рибкою. Юрій в Instagram-stories показав, як хлопчина смажив хліб, аби потім викласти на нього рибку.

4-річний син Юрія Горбунова готує бутерброди / instagram.com/gorbunovyuriy

"У мене тут курси кулінарні! Який ти в мене помічник, синку! Який ти молодець!" - поділився щасливий ведучий.

До речі, Іванку навіть не заважає те, що він поки не дістає до плити. Хлопчик стає на стільчик та спокійно собі готує.

4-річний син Юрія Горбунова готує бутерброди / instagram.com/gorbunovyuriy

Батьки можуть бути спокійними, їхній Іванко росте справжнім помічником.

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