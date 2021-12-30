Горбунов похизувався кулінарними вміннями 4-річного сина: "Смажив бутерброди з рибою"

Іванко полюбляє готувати.
4-річний син відомого шоумену, ведучого проєкту "Танці з зірками" Юрія Горбунова – Іванко – полюбляє щось готувати.
Так, раніше зірка вже показував, як хлопчина смажив йому яєчню. Втім, кулінарні вміння Іванка стають дедалі кращими. Цього разу син Горбунова приготував бутерброди з рибкою. Юрій в Instagram-stories показав, як хлопчина смажив хліб, аби потім викласти на нього рибку.
"У мене тут курси кулінарні! Який ти в мене помічник, синку! Який ти молодець!" - поділився щасливий ведучий.
До речі, Іванку навіть не заважає те, що він поки не дістає до плити. Хлопчик стає на стільчик та спокійно собі готує.
Батьки можуть бути спокійними, їхній Іванко росте справжнім помічником.
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