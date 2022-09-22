Горбунов показав відео, де росіянина б'ють головою об скло під час затримання: "Мабуть постановка"

Ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов поділився відео, яке було зняте під час мітингів у центрі Москви проти часткової мобілізації.

Так, на сторінці в Instagram Юрій Горбунов розмістив короткий ролик, на якому омонівці затримують одного з росіян, який вийшов на мітинг проти часткової мобілізації.

Чоловіка хапає троє омонівців, вони, поки затримують мітингувальника, декілька разів б'ють його головою об скло ресторану, у якому, в цей самий час, хтось у закладі знімає це все на відео.

"Масква! Без коментів! Мабуть пастановка!" – підписав відео Горбунов і супроводив відео гештегом #мобілізаціяпоруськи. Таким чином, ведучий висміяв коментарі росіян, коли вони на всі криваві злочини, скоєні окупантами в Україні, говорили, що це постановка і не правда.

Ролик прокоментувало багато підписників Горбунова: "Мініатюра "за стєклом", сидять, знімають…ну расєя, шо тут скажеш…не дивуюсь", "Стадо. Раби. Позор. Це все, що вони для себе обрали!", "Зате комусь затишно сидиться в кафе", "коли силовики почали бити українців на Майдані, то піднялася вся Україна і президент тікав з країни... Ось різниця між нами", "це постановка, актори, видно ж!".

Нагадаємо, співачка Оля Полякова теж прокоментувала протести росіян проти часткової мобілізації. Артистка записала емоційне відео, у якому з ненавистю звернулася до мітингарів.

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