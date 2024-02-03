Горбунов привітав Осадчу з 7-річницею шлюбу і показав їхні рідкісні фото: "Моя королево"

Шоумен Юрій Горбунов та ведуча Катерина Осадча сьогодні, 3 лютого, святкують річницю шлюбу.

Рівно сім років тому закохані сказали одне одному "так". Про свято у їхній родині Горунов розповів на сторінці в Instagram. Разом з тим шоумен поділився рідкісними фото разом з Осадчою, які вони не показували раніше.

Також Горбунов розповів, яким був день їхнього весілля:

"Сьогодні рівно 7 років, як ми сказали один одному "так" в одному з РАГСів Києва! Хоча вже важко пригадати час, коли тебе не було поруч! Були тільки ми двоє! І тітонька реєстратор! Вже потім друзі, не сказавши нам, чекали нас на лімузині і відвезли в ресторан! Було десь 15 градусів морозу! Сказати що я хвилювався – то нічого не сказати! Навіть той мороз не відчувався!" – поділився спогадами про важливий день у його житті Горбунов.

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також він зворушливо подякував Осадчій за синів і назвав обраницю "королевою":

"Дякую Богу, моя Королево, що ти в мене є! Що ти сказала "так", народила нам двох прекрасних козаків! Я люблю тебе найбільше в світі і ти це знаєш!" – зізнався у коханні дружині Горбунов.

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горунов та Катя Осадча святкують 7-річчя шлюбу / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав, як займається йогою разом з 6-річним сином.

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