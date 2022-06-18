Горбунов про реакцію Собчак на інтерв'ю Міккі Рурка щодо війни в Україні: "Просто мовчить"

Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов відреагував на інтерв'ю голлівудського актора Міккі Рурка одіозній російській ведучій Ксенії Собчак.

Його фрагмент шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Під час розмови зірка висловився про війну Росії проти України. Так, знаменитість добре знає, що відбувається в нашій країні, оскільки його найближчий друг – українець.

Міккі зізнався, що не розуміє, навіщо Росії потрібна Україна та висловив захоплення супротиву українців ворогу.

"Український народ виявляє таку сміливість. Не лише солдати, а й прості громадяни. Я знаю українських хлопців, котрі навіть стріляти не вміють, але пішли служити. Ніхто не чекав, навіть я, що Зеленський виявиться справжньою брилою. Він не хоче здаватися. На мою думку, Росія зможе перемогти Україну, лише коли нахрін замочить там усіх. Просто, якщо там залишиться навіть один чоловік зі своєю сраною рушницею - він швидше помре, ніж здасться. А якщо вони не здадуться, то мільйони людей загинуть", – поділився актор.

Також Рурк зізнався, що боїться, що одного дня його друг Діма прийде та скаже, що його рідні в Україні загинули через війну.

"Схоже, там ні в кого немає пощади. Жодних норм і правил. Я розумію, що війна є війна, але вбивати мирних мешканців", – додав він.

Зі свого боку, Юрій Горбунов підкреслив, що Ксенія, яка зазвичай доволі балакуча, під час цього монологу просто мовчала

"Міккі Рурк! Про супротив України! Собчак просто мовчить!" – зазначив він.

Нагадаємо, співпродюсер Wellboy висунув Бардашу ультиматум. Він заявив, що або Юра засуджує війну РФ, або виходить з проєкту.

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