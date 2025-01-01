Горбунов розповів про стосунки з кумом Потапом і як на відстані він вітає похресника

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов чесно висловився про свого кума, продюсера Потапа.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Юрій зізнався, що не засуджує поведінку артиста, який під час війни виїхав за кордон. Знаменитість переконаний, що кожен робить свідомий вибір і зважують наслідки своїх дій. Ба більше, Горбунов зазначив, що під час активного хейту в його бік зірковий кум завжди ставав на захист.

"Я не маю права звинувачувати нікого ні в чому. Мені не образливо. Я вибрав своє. І навпаки він (Потап – прим. ред.) мене підтримував, коли хейт починався, і я дякував. Але я не маю нікого критикувати чи давати поради, особливо коли їх не просять. Не знаю, ці ж люди якось планують життя, на щось сподіваються й розуміють, що війна закінчиться й почнеться новий етап. У зв'язку з цим, попередніми вчинками, буде ось так і так", - пояснив шоумен.

Потап і Юрій Горбунов з дружиною

До слова, куми й досі підтримують зв'язок. Зокрема, Горбунов пригадав, як Потап через свою дружину Настю Каменських передав для похресника Івана подарунок. Так, на День святого Миколая від артиста хлопчик отримав новий одяг.

"Настя (у день святого Миколая – прим. ред.) передавала одяг для Івана. Ми її так не бачили", - зізнався продюсер.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розкрив правду про їхній роман із Катериною Осадчою. Також шоумен зізнався, за якої умови вони одружилися.

Читайте також: