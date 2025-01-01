Горбунов розсекретив третій шлюб Пономарьова, який він приховує: "Вже понад 10 років"

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов прокоментував чутки довкола особистого життя його друга, співака Олександра Пономарьова.

Як відомо, Олександр публічно розповідав лише про свої перші два шлюби. Після розриву з останньою дружиною Вікторією Мартинюк, співак зовсім не розповідає про кохання. Однак в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Горбунов, який регулярно працює з артистом, все ж пролив світло на його особисте життя. Він заявив, що зараз Пономарьов перебуває у третьому шлюбі. Він не став розкривати, хто саме став його обраницею, але запевнив, що пара разом вже понад 10 років.

"У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу", - розсекретив Юрій.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зазначимо, раніше Олександру Пономарьову приписували роман з молодою співачкою Марією Яремчук. Ба більше, публіка припускала, що у них навіть народилася спільна дитина. Утім, чутки згодом спростувала сама Яремчук і назвала це вигадками. Співачка пояснила, що таки дійсно народила сина, але від іншого чоловіка, який уникає публічності. Своєю чергою, Пономарьов для крихітки став хрещеним батьком.

Тим часом Олександр колись зізнавався, що триматиме особисте за сімома замками через те, що дуже забобонний й боїться наврочити.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто зі знаменитостей зіграв весілля 2024. Наприклад, співачка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, а актор Костянтин Войтенко організував незвичайну церемонію в чорному вбранні.

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