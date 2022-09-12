Горбунов та Осадча зізнались, як почався їхній роман та хто став ініціатором стосунків

Зіркове подружжя, яке є ведучими "Голосу країни-12", Катерина Осадча та Юрій Горбунов зізналися, як починалися їхні стосунки.
Ведуча Катерина Осадча та продюсер і актор Юрій Горбунов вже п'ять років живуть у щасливому шлюбі.
Особисте життя парочки сповнене таємницями, адже вони тримають його у секреті. Відомо, що стосунки Каті та Юрія почалися під час знімань вокального шоу "Голос.Діти".
Тож в ефірі "Сніданку з 1+1" закохані розповіли, як закрутився їхній роман. Як зізналась Осадча, ініціатором стосунків була саме вона. А от Горбунов першим зізнався ведучий у коханні, та все після того, як між ними промайнула іскра.
"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціатором стосунків була я", - поділилася Катерина.
А от версія Горбунова трішки інакша. Він пригадав, що після знімань шоу часто підвозив Катю додому. Як пожартував ведучий, ось так він одного разу зайшов до колеги на чай.
"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися знімання "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", - пожартував Юрій.
Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча одружилися 2017 року. Разом закохані виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Ведуча також має від попереднього шлюбу сина Іллю.
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