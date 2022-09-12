Горбунов та Осадча зізнались, як почався їхній роман та хто став ініціатором стосунків

Зіркове подружжя, яке є ведучими "Голосу країни-12", Катерина Осадча та Юрій Горбунов зізналися, як починалися їхні стосунки.

Ведуча Катерина Осадча та продюсер і актор Юрій Горбунов вже п'ять років живуть у щасливому шлюбі.

Особисте життя парочки сповнене таємницями, адже вони тримають його у секреті. Відомо, що стосунки Каті та Юрія почалися під час знімань вокального шоу "Голос.Діти".

Тож в ефірі "Сніданку з 1+1" закохані розповіли, як закрутився їхній роман. Як зізналась Осадча, ініціатором стосунків була саме вона. А от Горбунов першим зізнався ведучий у коханні, та все після того, як між ними промайнула іскра.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціатором стосунків була я", - поділилася Катерина.

А от версія Горбунова трішки інакша. Він пригадав, що після знімань шоу часто підвозив Катю додому. Як пожартував ведучий, ось так він одного разу зайшов до колеги на чай.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися знімання "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", - пожартував Юрій.

Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча одружилися 2017 року. Разом закохані виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Ведуча також має від попереднього шлюбу сина Іллю.

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