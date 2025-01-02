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Горбунов відповів, як ставиться до скандальних Ями та Винника, які втекли за кордон

Горбунов відповів, як ставиться до скандальних Ями та Винника, які втекли за кордон

Олег Винник, Юрій Горбунов, Влад Яма

Знаменитість пояснив, чи засуджує поведінку артистів.

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов прокоментував позицію зірок-втікачів Влада Ями та Олега Винника.

За словами Горбунова, до таких знаменитостей він ставиться байдуже. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен пояснив, що кожен має робити свій вибір і нести за нього відповідальність. І додав, що на прохання допомогти їм з порадами, він би точно не відгукнувся.

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Влада я бачив востаннє до війни. Під час повномасштабного вторгнення ми всі знаємо, що він за кордоном. І давати йому якісь поради я не збирався б, якби він навіть у мене їх і запитував. Чи я його засуджую? У кожного є своя правда. Він на будь-який закид може відповісти, що він має оберігати свою родину й відвезти їх у безпечне місце. А що я йому можу казати. Так само Виннику я жодних порад не давав і не збираюся. У кожного своя правда й кожен сам обирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", - поділився шоумен.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів, що приносить йому дохід під час війни. Також шоумен розкрив, як змінилися суми заробітків.

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