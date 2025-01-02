Горбунов відповів, як ставиться до скандальних Ями та Винника, які втекли за кордон

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов прокоментував позицію зірок-втікачів Влада Ями та Олега Винника.

За словами Горбунова, до таких знаменитостей він ставиться байдуже. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен пояснив, що кожен має робити свій вибір і нести за нього відповідальність. І додав, що на прохання допомогти їм з порадами, він би точно не відгукнувся.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Влада я бачив востаннє до війни. Під час повномасштабного вторгнення ми всі знаємо, що він за кордоном. І давати йому якісь поради я не збирався б, якби він навіть у мене їх і запитував. Чи я його засуджую? У кожного є своя правда. Він на будь-який закид може відповісти, що він має оберігати свою родину й відвезти їх у безпечне місце. А що я йому можу казати. Так само Виннику я жодних порад не давав і не збираюся. У кожного своя правда й кожен сам обирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", - поділився шоумен.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів, що приносить йому дохід під час війни. Також шоумен розкрив, як змінилися суми заробітків.

Читайте також: