Горбунов висловився про поведінку Ями та Винника під час війни: "Вони мене здивували"

Шоумен очікував інших вчинків від колег.
Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов прокоментував переїзд танцюриста Влада Ями до США та зникнення співака Олега Винника.
До війни шоумен мав гарні та дружні стосунки з колегами, однак після російського вторгнення був дещо здивований їхньою поведінкою. Як зізнався ведучий у інтерв'ю Славі Дьоміну, що співак, попри їхню дружбу, навіть нічого не пояснив про своє раптове зникнення.
"Найбільше за час війни мене, мабуть, розчарував Влад Яма або Олег Винник. Я не знаю, де він і що з ним. Хоча ми друзі. Просто це все треба було якось пояснити. Так неможна зникати. Я намагався йому дзвонити, але він слухавку не бере, а ти ж не будеш 100 разів дзвонити. Я думаю, що треба було якось інакше це зробити. Я навіть не скажу, що вони мене розчарували, вони мене здивували. Знаючи їхній характер і вчинки до війни, якось це мало бути інакше", - висловився Горбунов.
Крім того, шоумен додав, що не засуджує своїх колег, адже не знає, в яких насправді вони опинились умовах. Також Горбунов вважає, що Яма більше не повернеться до України і скоріш за все планує будувати життя у США.
"Думаю, що Влад Яма не повернеться до України. Я взагалі не знаю, як люди будуть ставитися до наших колег, які в такій ситуації. Мені здається, що люди в нас добрі, вони пробачать. Війна звичайно оголює якісь наші нерви, ну і як ти можеш казати Владу він правий чи він не правий? З точки зору громадянської позиції - може й ні, а з точки захисту сім'ї і власної персони - мабуть, так. Зрозуміти його можна, але вчинив би так я? Мабуть, що ні", - сказав Горбунов.
Зазначимо, що днями навколо Влада Ями розгорівся черговий скандал. Танцюрист у Маямі провів вечірку з російською назвою та обурив користувачів Мережі.
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