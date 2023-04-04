Горбунов висловився про поведінку Ями та Винника під час війни: "Вони мене здивували"

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов прокоментував переїзд танцюриста Влада Ями до США та зникнення співака Олега Винника.

До війни шоумен мав гарні та дружні стосунки з колегами, однак після російського вторгнення був дещо здивований їхньою поведінкою. Як зізнався ведучий у інтерв'ю Славі Дьоміну, що співак, попри їхню дружбу, навіть нічого не пояснив про своє раптове зникнення.

"Найбільше за час війни мене, мабуть, розчарував Влад Яма або Олег Винник. Я не знаю, де він і що з ним. Хоча ми друзі. Просто це все треба було якось пояснити. Так неможна зникати. Я намагався йому дзвонити, але він слухавку не бере, а ти ж не будеш 100 разів дзвонити. Я думаю, що треба було якось інакше це зробити. Я навіть не скажу, що вони мене розчарували, вони мене здивували. Знаючи їхній характер і вчинки до війни, якось це мало бути інакше", - висловився Горбунов.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Крім того, шоумен додав, що не засуджує своїх колег, адже не знає, в яких насправді вони опинились умовах. Також Горбунов вважає, що Яма більше не повернеться до України і скоріш за все планує будувати життя у США.

"Думаю, що Влад Яма не повернеться до України. Я взагалі не знаю, як люди будуть ставитися до наших колег, які в такій ситуації. Мені здається, що люди в нас добрі, вони пробачать. Війна звичайно оголює якісь наші нерви, ну і як ти можеш казати Владу він правий чи він не правий? З точки зору громадянської позиції - може й ні, а з точки захисту сім'ї і власної персони - мабуть, так. Зрозуміти його можна, але вчинив би так я? Мабуть, що ні", - сказав Горбунов.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, що днями навколо Влада Ями розгорівся черговий скандал. Танцюрист у Маямі провів вечірку з російською назвою та обурив користувачів Мережі.

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