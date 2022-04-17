Горбунов, Вітвіцька та Гринчук заговорили польською та подякували сусідній країні за підтримку

Зірки 1+1 привітали поляків з Великоднем.

Майже два місяці в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія.

Країни Заходу допомагають біженцям. Особливо гостинною для українців стала Польща. Так, станом на 15 квітня до країни вже виїхало близько 2,7 млн українців.

Зірки каналу 1+1 Соломія Вітвіцька, Юрій Горбунов, Неля Шовкопляс та Святослав Гринчук вирішили подякувати сусідам-друзям та привітали поляків з католицьким Великоднем. У своїх фотоблогах телеведучі записали відеозвернення, де звернулися польською мовою.

Неля Шовкопляс

"На відміну від дурнуватих сусідів, країни Заходу, особливо Польща, відкрили для нас не лише свої кордони, а і свої домівки, свої обійми та серця! Ми, як нація, безмежно вдячні усім полякам, які допомагають нашим переселенцям, гостинно приймають їх на своїй землі і ні в чому не відмовляють! У віруючих західного обряду велике свято - католицький Великдень! Давайте подякуємо кожній польській родині за таку підтримку!" – поділилася знаменитість.

Юрій Горбунов

"Дякуємо, друзі наші поляки!!! За всю доброту до українців!!! За всі ті добрі справи, які ви робите для українських переселенців, за ту допомогу, яку ви надаєте Україні! Ви наші справжні брати і добрі сусіди!!! Дякуємо вам!! З Великоднем вас!! Нехай Господь береже вас!" – привітав телеведучий.

Соломія Вітвіцька

"Дякую кожному поляку за все, що вони роблять для українців! У цей важкий та історичний час для нашої країни ми відчуваємо підтримку і це дуже важливо для нас! Відчувати підтримку та розуміти, що весь цивілізований світ з Україною!" – зазначила Вітвіцька.

Святослав Гринчук

"У важкі часи добре видно: хто твої справжні друзі. 2012-го ми разом із Польщею організували найкраще в історії футбольне Євро. Хто знав, що за 10 років нас поєднає вже не радість, а біда. Дякуємо Польщі за допомогу і підтримку у цей скрутний час. Усім полякам - веселого і затишного Великодня! Ну а всім українцям, які вимушено переїхали до Польщі - бажаю якнайшвидше повернутися до своїх мирних домівок", – зазначив Святослав.

Також зірки нагадали українцям, що посольство України в Польщі працює 24/7 задля підтримки земляків.

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