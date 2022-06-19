Горбунов вперше показав обличчя їхнього з Осадчою молодшого сина

Відомий український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов святкує День батька.

Шоумен виховує двох синів від своєї зіркової дружини Катерини Осадчої. Молодшому нащадку подружжя 19 червня виповнюється 10 місяців. З нагоди двох свят Горбунов показав фото з хлопчиками.

На знімках, якими знаменитість поділився на своїй сторінці в Instagram, ведучий позує, сидячи у кріслі та тримаючи хлопчиків на руках.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також артист вперше показав обличчя крихітного Данила.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Мої хлопці! Наша з мамою гордість, сила і опора!!! Це так відповідально – бути татом!! Я люблю вас!! Дякую, що ви є!!! Перемоги і миру всім нам! З Днем тата!", – написав Юрій.

Зауважимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов одружилися у лютому 2017 року. 18 лютого того ж року у закоханих народився син Іван, а 19 серпня 2021-го – Данило. Також у Катерини є дорослий син Ілля, якого зірка народила у попередньому шлюбі з Олегом Поліщуком.

Нагадаємо, гурт "Антитіла" присвятив свою пісню "У книжках" вбитим на війні батькам. Сьогодні, на жаль, ця композиція і кліп знов дуже актуальні.

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