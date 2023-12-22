Горбунов замилував фото із підрослими синами від Осадчої і поділився, як проводить із ними час

Український телеведучий Юрій Горбунов потішив сімейним контентом із маленькими синами від дружини, ведучої Катерини Осадчої.

У своєму Instagram шоумен опублікував рідкісні фото з 6-річним Іваном та 2-річним Данилом. Зокрема, ведучий розповів, як проводить із ними час.

Юрій Горбунов із синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

За словами Горбунова, Іван у них неабияк енергійний. Шоумен навіть зізнався, що іноді з дружиною навіть не встигає за синочком.

"Іван і Данило — моє все! І хоча ми максимально різні хлопці за віком і смаками, але наше дозвілля різноманітне та цікаве! Іван, мій старший, справжній енергетик! Рухливий, винахідливий. Ми з Катею інколи не встигаємо за ним, через таку емоційність. Сидіти на місці для нього — справжнє випробування, але коли береться за малювання - це момент, у якому домівка припиняє ходити ходуном і всі видихають. До того ж виходить у нього справді чудово!" – поділився шоумен.

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Коли на подвір'ї тепло, то Юрій Горбунов катає синів на велосипедах. А от взимку шоумен дозволяє гратися в гаражі. До речі, хлопці навіть у багажнику автівки встигли зробити собі іграшковий будинок.

"Зараз зима, тому велосипеди тимчасово відійшли на другий план. Моє авто стало чудовим імпровізованим місцем для ігор, не обійшлося й без будиночка в багажнику від Івана", - розповів Горбунов.

Сини Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також ведучий полюбляє читати синам казочки. Щоправда, кожного разу потрібно розповідати нову, адже хлопці чудово запам'ятовують деталі.

"А ще у нас є такий класний ритуал — читання дитячих книжок. Пам'ятаю, як із задоволенням розказував їм казки, уявляючи нові епізоди, адже Іван завжди виходив на мене з фразою: "Тато, ти вже це казав!". Тому, доводилося вигадувати і побільше", - пригадав шоумен.

Особливо полюбляє слухати казочки молодший Данило. Утім, хлопчина емоційно може відреагувати на сумні моменти.

Юрій Горбунов із сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Данило захоплюється тим, що написано в книжках. Але момент, коли лисичка з'їдає Колобка, для нього справжнє емоційне випробування. Хоча його реакція на обіцянку Колобка заспівати пісеньку дуже смішна — він повертає до тебе голову і каже: "Ану!" – поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показувала, як вони вдома прикрасили ялинку. Наряджати новорічне деревце іграшками ведучій допомагали сини.

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