Горбунов замилував фото з підрослими синами від Осадчої і показав, як минає їхній "хлоп'ячий" вечір

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов замилував рідкісною світлиною з синами від ведучої Катерини Осадчої.

Світлиною з помітно підрослими дітьми шоумен поділився в Instagram-stories. Зокрема, ведучий показав, як проводить час із 7-річним Іваном та 2-річним Данилом. На світлині видно, як старший син подружжя щось гортав у ноутбуці, тим часом молодший братик спостерігав за його діями. Щасливий Юрій Горбунов зробив фото та похизувався їхньою сімейною ідилією з синами.

Шоумен також зазначив, що так минають їхні "хлоп'ячі" вечори, тобто коли він залишається з дітьми сам, без Катерини Осадчої.

Юрій Горбунов із синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Хлоп'ячий вечір", - коротко підписав світлину з синами Юрій Горбунов.

Зазначимо, нещодавно ж шоумен їздив у відрядження. У поїздку ведучий взяв із собою старшого сина Івана. Спочатку Юрій Горбунов побував із хлопчиком у Чернівцях, а згодом вони заїхали до Кам'янця-Подільського. Шоумен провів синові екскурсію містом і показав його історичну спадщину.

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