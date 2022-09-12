Горбунов зворушливо привітав Осадчу з 39-річчям та показав архівні сімейні кадри

Сьогодні, 12 вересня, у родині зіркового подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова свято.
Так, ведуча "Голосу країни-12" Катерина Осадча святкує день народження. Зірці виповнюється 39-років.
Від самого ранку знаменитість отримує теплі привітання від рідних, друзів та прихильників. Чи не найпершим дружину привітав продюсер та ведучи "Голосу країни-12" Юрій Горбунов.
Знаменитість побажав коханій здійснення всіх мрій та бажань, а також реалізації усіх творчих проєктів.
"З днем народження, кохана! У нашій родині,12 вересня має особливе значення! Це твій день! Я дуже хочу, щоб всі твої задуми, проєкти, мрії та бажання завжди збувалися! Ти заслуговуєш на все найкраще!" – привітав Осадчу зі святом Горбунов.
Окрім того, Юрій подякував Катерині за двох прекрасних синочків, які вона йому народила.
"Дякую тобі за наших діток, за наших хлопців! За те, що ти така чудова мама! Пам'ятай - я завжди поруч! Кохаю тебе безмежно! І нехай швидше настане велика перемога!" – звернувся до іменинниці ведучий.
Катерина вже побачила привітання чоловіка та відповіла йому. Ведуча подякувала коханому за безмежне кохання у їхньому шлюбі та чудових синочків: "Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців".
До привітань телеведучої під дописом долучилися й віддані прихильники Катерини. Вони бажали їй міцного кохання та здоров'я, а найголовніше – мирного неба над головою: "З днем народження! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у всьому і мирного неба над головою", "Найщиріші вітання з днем народження! Миру, перемоги, любові та добра, нехай усе задумане здійсниться!", "Найщиріші побажання! Міцного здоров'я, сили духу, здорових дітей, безмежного щастя, миру і спокою".
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