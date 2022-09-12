Горбунов зворушливо привітав Осадчу з 39-річчям та показав архівні сімейні кадри

Так, ведуча "Голосу країни-12" Катерина Осадча святкує день народження. Зірці виповнюється 39-років.

Від самого ранку знаменитість отримує теплі привітання від рідних, друзів та прихильників. Чи не найпершим дружину привітав продюсер та ведучи "Голосу країни-12" Юрій Горбунов.

Знаменитість побажав коханій здійснення всіх мрій та бажань, а також реалізації усіх творчих проєктів.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, кохана! У нашій родині,12 вересня має особливе значення! Це твій день! Я дуже хочу, щоб всі твої задуми, проєкти, мрії та бажання завжди збувалися! Ти заслуговуєш на все найкраще!" – привітав Осадчу зі святом Горбунов.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Окрім того, Юрій подякував Катерині за двох прекрасних синочків, які вона йому народила.

"Дякую тобі за наших діток, за наших хлопців! За те, що ти така чудова мама! Пам'ятай - я завжди поруч! Кохаю тебе безмежно! І нехай швидше настане велика перемога!" – звернувся до іменинниці ведучий.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина вже побачила привітання чоловіка та відповіла йому. Ведуча подякувала коханому за безмежне кохання у їхньому шлюбі та чудових синочків: "Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців".

Сини Осадчої та Горбунова / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

До привітань телеведучої під дописом долучилися й віддані прихильники Катерини. Вони бажали їй міцного кохання та здоров'я, а найголовніше – мирного неба над головою: "З днем народження! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у всьому і мирного неба над головою", "Найщиріші вітання з днем народження! Миру, перемоги, любові та добра, нехай усе задумане здійсниться!", "Найщиріші побажання! Міцного здоров'я, сили духу, здорових дітей, безмежного щастя, миру і спокою".

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