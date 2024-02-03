Гордон поділився архівним фото з 40-річною Аллою Пугачовою у Києві

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон поділився з шанувальниками архівним фото, на якому зображений зі співачкою Аллою Пугачовою.

Цей кадр було зроблено 1989 року у Києві. Тоді Аллі Борисівні було 40 років,а Гордон починав свою журналістську кар'єру і спілкувався з зірками першої величини.

На фотографії, яку Гордон розмістив у своєму Instagram, вони з Пугачовою зображені десь біля будівлі. Алла Борисівна одягнена у джинси, чорну кофту, яку прикрашає комірець, та чорний кардиган. Образ виконавиці доповнили чорні окуляри.

"З Аллою Пугачовою. Київ, 1989 рік", - підписав світлину Гордон.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова у Києві / Фото: instagram.com/gordondmytro

Він не розповів, чи тоді брав інтерв'ю у Пугачової, чи вони зустрілися випадково, втім на згаду про цю зустріч Гордон має такий атмосферний кадр.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним на знак протесту виїхали з Росії. Родина разом з дітьми переїхала до Ізраїлю. Своєю чергою, Галкін публічно засуджує дії російської влади і підтримує Україну. А днями Максим Галкін показово проігнорував Росію, а також здивував своїм помолоділим виглядом.

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