Гордон показав моторошне відео, де вихователька у Росії змушує дитину стати на коліна і цілувати землю

Так, Дмитро Гордон поділився обурливим відео, на якому зображена вихователька одного з російських дитячих садочків.

У ролику, який Гордон запостив в Instagram вихователька голосно кричить на дитину, обзиває її лайливими словами, а потім змушує стати на коліна і цілувати землю:

"На очах дорослих вихователька російського дитсадка принижує дитину та ставить її на коліна. Рабами в оркостані роблять з дитинства", - підписав відео Гордон.

Підписники сторінки ведучого були, м'яко кажучи, шоковані побаченим: "Це жахіття, що в їхніх головах", "Мене зараз знудить...", "Чому ніхто не зупинив це, і не дав їй по голові", "Спостерігати за цим там нормально? Тобто головне що з її дитиною все нормально… Фу, расєя одним словом", "І ніхто не підійшов і нічого не сказав – сцикуни. Хай би жрала сама ту землю!".

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман поділилася красномовним відео розмови полоненого окупанта зі своєю дружиною. Так, журналіст Володимир Золкін зателефонував росіянці та повідомив, що її коханий у полоні. Золкін запропонував їй поспілкуватися з обранцем. Втім, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00.

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