Гордон показав оголену Корольову догори дриґом: "Робить все, щоб курячі мізки перетекли у свинячу дупу"

Так, на сторінці в Instagram український ведучий та журналіст Дмитро Гордон розмістив світлину співачки-путіністки Наташі Корольової, яка родом з Києва.

На знімку Корольова зображена оголеною і стоїть до камери спиною догори дриґом. На світлині артистка написала, що це її такі спортивні ритуали, які приносять їй величезний результат.

Втім, у Гордона склалося своє враження від побаченого: "Киянка Наташа Корольова, яка не підтримала Україну, робить все, щоб курячі мізки перетекли у свинячу жопу. Ну, чи навпаки", - підписав фото з артисткою журналіст.

Фото: instagram.com/gordondmytro

Шанувальники Гордона вкотре оцінили його почуття гумору та зазначили, що повністю з ним погоджуються: "Коли люди щось таке пишуть чи роблять і вони не в Україні, то думаєш і слава Богу! Нехай там і залишаються!", "Іспанський сором. У них там з трусами дійсно якась біда", "але виходить навпаки – гівно в голову тече… не той напрямок обрала, не та поза".

Нагадаємо, що днями Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало запровадження санкцій проти артистів-путіністів Філіпа Кіркорова та Наташі Корольової. Як йдеться в повідомленні, Кіркоров досі "тікає" від теми війни в Україні, яку вороже розв’язала Росія. Артист також неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму. Кіркоров вважає, що півострів є частиною РФ.

Наташа Корольова тим часом обрала мовчазну позицію після вторгнення Росії. Виконавиця бере участь у концертах на підтримку так званої "спецоперації".

Читайте також: