Гордон показав перекроєну Надію Бабкіну, яка приїхала до Маріуполя: "Ані мозку, ані совісті"

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон продовжує демонструвати росіян "в усій красі".

Цього разу у себе на сторінці в Instagram Гордон розмістив приголомшливе відео, на якому старанну промову штовхає російська співачка Надія Бабкіна. До того ж, впізнати її вкрай важко – артистка повністю перекроїла своє обличчя та тепер схожа на якесь опудало.

У відео Бабкіна постає у маріупольському драматичному театрі. Як відомо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.

Бабкіна розповідає, що приїхала підтримати людей і просто дивується тому, наскільки зруйнований маріупольський драматичний театр і як таке взагалі можливо у 21 сторіччі:

"Я перебуваю в Маріуполі в російському драматичному театрі. Від нього ось, що залишилось. Люди тут працюють, відновлюють, це найголовніше. А на вході мужичка зустріла - ані родини, ані будинку, нічого нема. Він приходить сюди щоб і допомагати, і церкви поруч, і віру собі повернути. Я приїхала сюди, щоб підтримати людей. Все дуже сумно, шкода. Не розумієш, як таке може бути у 21 сторіччі. Але, на жаль, це сталося. Російський драматичний театр і раптом все перейменували. Слово "російський" прибрали, і залишилось це як обласним, українська приналежність. А насправді це російський драматичний театр і дуже серйозний", - каже у відео Бабкіна.

Послухавши все це, Гордон зробив такий висновок: "Співачка Надія Бабкіна. Ані мозку, ані совісті, ані майбутнього".

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав шокувальне відео, як росіяни ламають собі ноги, щоб не підлягати "могилізації".

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