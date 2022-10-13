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Гордон показав перекроєну Надію Бабкіну, яка приїхала до Маріуполя: "Ані мозку, ані совісті"

Гордон показав перекроєну Надію Бабкіну, яка приїхала до Маріуполя: "Ані мозку, ані совісті"

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Гордон показав перекроєну Надію Бабкіну, яка приїхала до Маріуполя: "Ані мозку, ані совісті"

Дмитро Гордон та Надія Бабкіна

Російська співачка незрозуміло навіщо приїхала до окупованого українського міста.

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон продовжує демонструвати росіян "в усій красі".

Цього разу у себе на сторінці в Instagram Гордон розмістив приголомшливе відео, на якому старанну промову штовхає російська співачка Надія Бабкіна. До того ж, впізнати її вкрай важко – артистка повністю перекроїла своє обличчя та тепер схожа на якесь опудало.

У відео Бабкіна постає у маріупольському драматичному театрі. Як відомо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.

Бабкіна розповідає, що приїхала підтримати людей і просто дивується тому, наскільки зруйнований маріупольський драматичний театр і як таке взагалі можливо у 21 сторіччі:

"Я перебуваю в Маріуполі в російському драматичному театрі. Від нього ось, що залишилось. Люди тут працюють, відновлюють, це найголовніше. А на вході мужичка зустріла - ані родини, ані будинку, нічого нема. Він приходить сюди щоб і допомагати, і церкви поруч, і віру собі повернути. Я приїхала сюди, щоб підтримати людей. Все дуже сумно, шкода. Не розумієш, як таке може бути у 21 сторіччі. Але, на жаль, це сталося. Російський драматичний театр і раптом все перейменували. Слово "російський" прибрали, і залишилось це як обласним, українська приналежність. А насправді це російський драматичний театр і дуже серйозний", - каже у відео Бабкіна.

Послухавши все це, Гордон зробив такий висновок: "Співачка Надія Бабкіна. Ані мозку, ані совісті, ані майбутнього".

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав шокувальне відео, як росіяни ламають собі ноги, щоб не підлягати "могилізації".

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