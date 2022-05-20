Гордон показав шістьох артистів-путіністів, які підтримали вбивства українців: "Воскові гниди"

Український журналіст Дмитро Гордон показав російських артистів, які підтримують війну Росії проти України.

На сторінці в Instagram знаменитість запостив світлину, де позували Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Микола Басков, Надія Бабкіна та Олександр Маршал.

"Ці воскові гниди, які давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми повинні знати цих "героїв" в обличчя", – прокоментував допис Гордон.

На бурхливу реакцію користувачів не довелося довго чекати. У коментарях юзери зацькували співаків-путіністів.

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Я просто не розумію їх усіх. Бачачи, що діється в Україні, ці страшні кадри. Як вони сплять ще спокійно та підтримують це

Нагадаємо, поки в Росії розквітає проплачений патріотизм і на концертах на підтримку війни в Україні тамтешні артисти заробляють мільйони рублів, світові знаменитості збирають мільйони доларів для допомоги українцям. Дивіться, хто із представників шоубізнесу допомагає Україні.

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