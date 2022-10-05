Гордон показав шокувальне відео, як росіяни ламають собі ноги: "Щоб не підлягати могилізації"

Кремлівський диктатор Путін наприкінці вересня оголосив у РФ так звану "часткову мобілізацію". Таке рішення було викликане тим, то Україна дає гідну відсіч окупантам, тому російські військові несуть чималі втрати.

Утім, росіяни не надто хочуть бути мобілізованими. Хтось поїхав за кордон, а хтось вигадує різні способи, як уникнути долі окупанта.

У своєму Instagram ведучий Дмитро Гордон показав шокувальний ролик, як росіяни намагаються "відкосити" від мобілізації. На відео видно, як житель країни-агресорки ламає іншому ногу, аби той був непридатний до військової служби.

"Подивіться, як росіяни ламають собі ноги, щоб не підлягати могилізації", - підписав відео Гордон.

У коментарях під відео користувачі зазначили, що нехай краще ламають ноги. А хтось з сарказмом підмітив, що вони це роблять не для того, щоб уникнути мобілізації, а для того, щоб не йти на мітинги.

Дмитре, я думаю, вони ламають ноги, щоб не йти на протести.

Краще так, ніж у мішку приїхати!

Щоб зібратися всім разом та змінювати путінський режим, то вони себе калічать...Раби

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