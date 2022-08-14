Гордон показав відео з Лолітою, де вона називає українців "бандерівцями": "У неї вселився диявол. І, схоже, не один"

Так, на сторінці в Instagram Дмитро Гордон розмістив відео, на якому співачка Лоліта, яка народилася в українському місті Мукачево, розповідає дивні речі.

Так от, артистка заявила, що Росія їй багато чого дала, зокрема, бідкається Лоліта, вона б не змогла в Україні вступити до жодного університету, бо її батько єврей:

"В Україні я б не поступила до жодного інституту, тоді моїй мамі одразу сказали, тому що батько - єврей. А от приїхала навчатися до Тамбову і я весь час у цьому відчутті, а раптом тут теж антисемітизм, запитала у однокурсників: "Нічого, що в мене батько єврей?". Вони на мене подивилися і сказали: "Ну то й що?" – сказала Лоліта.

Окрім того у відео Лоліта розповідає, що Росія їй дала багато любові:

"Стільки кохання, скільки я отримувала і отримую тут, за всіх моїх різних обставинах, неправильної поведінки, моральній й етичній, мене країна завжди приймала. А країна – це люди", - зазначила Лоліта.

Також співачка пожалілася, що на її маму у центрі Києва напав "бандерівець":

"От в центрі Києва мою маму бандерівець, націоналіст, як хочете, вдарив ззаду по голові. Вона впала, стукнулася головою об бордюр, отримала струс мозку і як наслідок мікроінсульт, який ми й зараз лікуємо, зі словами: "На своїй собачій мові будеш розмовляти у Москві", - сказала Лоліта.

Послухавши все це, Дмитро Гордон зробив один висновок: "У Лоліту вселився диявол. І, схоже, не один".

Підписники сторінки журналіста теж залишилися приголомшені почутим: "Дивно, а Зеленський та інші поступили. Що з нею не так", "Скільки коштує така брехня зараз?", "Вона своїми "нє етіческімі повадкамі" якраз серед москалів вписується, там тобі й місце", "В Україні президент єврей! Про що вона?".

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