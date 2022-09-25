Гордон показав, як у Казахстані демонстративно співають українські пісні

Мешканці Казахстану продовжують висловлювати підтримку українцям та глузувати з росіян.
Так, журналіст та ведучий Дмитро Гордон у себе на сторінці в Istagram поділився відео, яке було зняте в одному з ресторанів у Казахстані.
У ролику казашки сидять у караоке, та голосно українською співають композицію Софії Ротару "Одна калина".
"Казахи демонстративно співають українські пісні", - підписав відео Гордон.
Своєю чергою, фоловери журналіста подякували казахам за підтримку та зазначили, що в дівчат на відео дуже непогана українська вимова: "Чудовий тролінг", "казахи співають краще українською, ніж росіяни... Уклін братам казахам", "ну, вимова непогана. Набагато краща, ніж у росіян "палуніца".
Зазначимо, що під постом Гордона також багато коментарів залишили самі казахи, які у своїх дописах зазначили, що вони дуже підтримують Україну і бажають нашій країні якнайшвидшої перемоги у війні з терористичною росією.
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав, як у Казахстані росіянам відмовляють в оренді квартири.
До речі, раніше Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні. Більше того, за участь у війні проти України там передбачено кримінальну відповідальність - від 5 до 10 років ув'язнення, можлива також конфіскація майна.
Також Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які рятуються від мобілізації.
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