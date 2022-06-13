Гордон показав, як у Маріуполі святкували День визволення міста від проросійських терористів

Гордон показав, як у Маріуполі святкували День визволення міста від проросійських терористів

У Маріуполі від 2016 року святкують День визволення міста від проросійських терористів.

Минулого року на урочистому заході був присутній й український журналіст та ведучий Дмитро Гордон.

Знаменитість разом зі своєю дружиною Олесею Бацман 13 червня 2021 року у Маріуполі гуляли містом, спілкувалися з військовими та фотографувалися. Утім, цього року російські окупанти забрали це все. Вони знищили Маріуполь та перетворили його на руїні.

Дмитро Гордон у Маіруполі / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Цього дня рівно рік тому у Маріуполі. Всі ще живі, драмтеатр цілий, і місто ще не зруйноване. Кляті фашисти, вам нема виправдання", - зазначив Гордон.

Дмитро Гордон у Маіруполі / Фото: instagram.com/gordondmytro

Дмитро Гордон у Маіруполі / Фото: instagram.com/gordondmytro

Зазначимо, у Маріуполі 13 червня святкують День визволення Маріуполя від проросійських терористів. Цього дня 2014 року українська армія визволила Маріуполь на Донеччині від російських та проросійських бойовиків. Уперше пам’ятну дату святкували на державному рівні 2016 року, у другу річницю.

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