Гордон приголомшив своїм найбільшим заробітком з одного інтерв'ю та з ким воно було

Інтерв'юер та ведучий Дмитро Гордон розповів про свої доходи, які він отримує від переглядів власних інтерв'ю.

Так, Гордон запрошував до розмови чимало відомих гостей. У загальному підсумку на його відео зібралося вже понад 20 млн переглядів. Зокрема, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" журналіст розповів про те, як монетизується його контент і назвав найбільший заробіток за одне з найпопулярніших інтерв'ю. Як виявилося, він складає 90 тис. доларів.

"Монетизація працює не таким чином, що скільки переглядів і множимо на два чи на три… Вона працює зовсім інакшим чином. Може залежати від географії, особистостей тощо. Не знаю, скільки заробив на Зеленському (інтерв'ю з ним – прим. ред.), але точно знаю, що найбільший заробіток на одному з усіх інтерв'ю складає 90 тис. доларів", - зізнався інтерв'юер.

Дмитро Гордон і Володимир Зеленський / Фото: instagram.com/gordondmytro

Зірка не став розголошувати ім'я того, з ким саме інтерв'ю принесло йому таку величезну суму. Лише натякнув, що це може бути або ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, або колишній російський банкір Сергій Пугачов.

"Давайте не будемо. Найбільше переглядів у Ілларіонова, Пугачова – ось хтось з них, скажімо так", - заінтригував Гордон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розкрив, де перебувають його сини під час війни. Інтерв'юер також розповів, чим вони займаються.

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