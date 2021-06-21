Гордон Рамзі "погрожує" ножем залицяльникам своїх доньок

Шеф-кухар у такий спосіб намагається вберегти дівчат.

Кожен батько однаково любить своїх дітей, однак по-різному виявляє свою турботу. Так, 54-річний британський шеф-кухар Гордон Рамзі в одному із інтерв'ю розповів, що його неабияк примушує нервувати візит до будинку чергового залицяльника доньок.

Знаменитий шеф тільки мріє про те, щоб його дочки знайшли собі гідних їх чоловіків та чим швидше залишили "родинне гніздо". Однак поки специфічні смаки кухаря у цьому питанні ніяк не співпадають з обранцями дівчат. Чого не скажеш, наприклад, про новоспеченого батька Джанлуку Ваккі та його 6-місячну донечку. Адже для нього такі моменти ще далеко попереду.

instagram.com/tillyramsay

"Чотири чи п'ять років тому вони приводили додому друзів, а тепер вони приводять додому хлопців, що мене неймовірно дратує", - розповів Рамзі для DailyStar.

instagram.com/gordongram

"Я просто стою на кухні, збираючись нарізати цибулю, і дивлюся на них з ножем у руці, і думаю "ти не підіймешся до неї в кімнату", - поділився зірковий шеф-кухар.

Зазначимо також, що доньки Гордона просто обожнюють свого татуся та прислухаються до його порад. Точнісінько так само як Michelle Andrade дослухається до свого батька. Так, нещодавно співачка ніжно привітала свого батька Маріо із Днем батька та розповіла про те, чому він її навчив.

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