Гордон відверто відповів, чи мав досвід сексу втрьох і чому не хоче згадувати свої зради

Інтерв'юер та ведучий Дмитро Гордон поділився подробицями особистого життя.

Так, знаменитість дав відповідь на запитання, яке часто ставить своїм героям під час інтерв'ю й зізнався, чи мав досвід інтиму втрьох. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Дмитро зазначив, що ніколи не мав і не планує таким чином урізноманітнювати своє сексуальне життя. Окрім того, шоумен пригадав свої зради та віджартувався, не вдаючись у подробиці.

"Ні, у мене такого досвіду не було й не буде. Це я точно знаю. Колись, напевно, дуже давно зраджував. Це було настільки давно, що я й не пам'ятаю, як це", - поділився Гордон.

Дмитро Гордон

До того ж журналіст не часто розповідає про стосунки з дружиною, журналісткою Олесею Бацман, лише час від часу тішить прихильників спільними фото. Проте як виняток розповів, чи бувають ревнощі у їхній родині.

"Ні, не ревнує. Ми дорослі люди, які розуміють та поважають один одного. Де є повага та немає ревнощів. Про своє сексуальне життя я не готовий розповідати. Я з тих, хто не виносить внутрішнє й потаємне на розсуд багатомільйонної аудиторії", - додав зірка.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон зізнався, скільки найбільше йому вдалося заробити завдяки одному інтерв'ю. Також журналіст розкрив, із ким саме воно було.

Читайте також: