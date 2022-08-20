Гордон висміяв Кіркорова у блискучому костюмі, який втік з Росії: "Коли замість мозку пір'я"

Так, на сторінці в Instagram Дмитро Гордон запостив відео зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим на одному з його нещодавніх концертів у російському місті Сочі.

У відео артист постає у блискучому жовтому костюмі і щиро розповідає, що в той час, як всі тікають з РФ, він залишився, бо "куди діватися, тут його батьківщина, його життя, його майбутнє і майбутнє його дітей".

Подивившись на це все Дмитро Гордон написав: "Кіркоров: коли замість мозку пір'я".

Як відомо, днями Філіпа Кіркорова спочатку побачили у США, де у нього в Лас-Вегасі був концерт. В одному з місцевих ресторанів путініста помітили небайдужі люди і вигукнули "Слава Україні" – почувши це, Кіркоров аж злякався.

Після цього виконавець вирушив до Монако, де йому теж влаштували "теплий прийом". Просто на вулиці небайдужі зняли на камеру Кіркорова і обматюкали його за підтримку війни в Україні.

Зазначимо, нещодавно путініст Філіп Кіркоров вкотре незаконно відвідав анексований Росією Крим. Там росіянин прославляв окупантів та називав їх "героями".

Читайте також: