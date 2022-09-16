Гордон висміяв зірку "Ліквідації" Агурєєву, яка заявила, що українські війська зґвалтували 12-річну дівчинку

Цього разу Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram розмістив фрагмент з нещодавнього інтерв'ю зірки стрічки "Ліквідація", російської акторки Поліни Агурєєвої.

У ньому Агурєєва цілком серйозно розповідає, як українські війська у Миколаєві зґвалтували 12-річну дівчинку, після чого задули її монтажною піною:

"Дівчинка була з Миколаєва. Вона розповіла, що її сусідку, 12-річну дівчинку українські війська, коли були в Миколаєві, зґвалтували та задули монтажною піною. Тато пішов за неї заступатися, його застрелили і така трагедія сталася. А потім вона говорить: "А тепер, коли російські війська в нас стоять, вони купили нам ящик морозива і поставили на бульвар". А я їм кажу: "Ну, нам незручно. Ви ж нас рятуєте, ящик морозива принесли, нам незручно". Я гадаю, що треба завжди ґрунтуватися на реальних, документальних речах, а не на тому, баба Марія була і не бачила нацизму", - говорить у відео Агурєєва.

Своєю чергою, Дмитро Гордон високо оцінив обізнаність російської акторки у подіях, які відбуваються в Україні: "Зірка серіалу "Ліквідація", акторка Поліна Агуреєва виявилася безпросвітною дурепою", - прокоментував Гордон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав моторошне відео, де вихователька у Росії змушує дитину стати на коліна і цілувати землю.

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