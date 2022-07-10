Гордон знов висміяв мовчунку Корольову і показав її стрибаючою: "Боже, яке кончене"

Точніше, Наташа Корольова сама виставляє себе посміховиськом, а Дмитро Гордон сприяє тому, щоб про це дізналося більше людей.

Тож, у себе в Instagram Гордон поділився відео з Корольовою, де вона постає у затісному спортивному костюмі, який складається з топу та велосипедок. Артистка стрибає, намагаючись відтворити щось схоже на балетні па.

"Киянка, яка замовчує агресію Росії проти рідної України, Наташа Корольова не припиняє мене тішити", - підписав Гордон це відео.

Підписники сторінки Дмитра Гордона знайшли й собі, що на побачене відповісти: "Боже, яке кончене", " Їй вже нічого не допоможе. Таке не лікується нічим", "Взлітати з пробитого дна, Наташо, це не "висако", "В жіночки кукуха поїхала".

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав оголену Наташу Корольову догори дриґом. Фото з артисткою він підписав: "Робить все, щоб курячі мізки перетекли у свинячу дупу".

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