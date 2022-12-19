Гордєєв і Шовкопляс закликали допомогти дітям у Лікарні Святого Миколая та пояснили, як це зробити

"Сніданок з 1+1" разом із проєктом "Здійсни мрію" вирушив до Львова, щоб привітати малечу з Днем Миколая і допомогти їм. А тим часом телеведучі Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс закликають здійснити мрії дітей – швидше одужати. Задля цього маленьким пацієнтам потрібне спеціалізоване обладнання.

Таке обладнання дозволить найменшим пацієнтам пройти виснажливий шлях лікування весело, відновити навички, необхідні для повноцінного життя і відчуття впевненості. Тремор рук, знерухомлення кінцівок – під час занять із лікарем дитина поступово призвичаюється до побутових умов незалежно від виду поранень чи захворювання. Це ніби спеціальна кухня-тренажер, де можна вчитися самостійно приготувати собі бутерброд чи розігріти обід у мікрохвильовій пічці, почистити картопельку чи помити чашку.

Цьогоріч Львів став місцем сили й захисту для тисяч українців, які мусили лишати свій дім через війну. Місцеві лікарні приймали поранених дітей з усієї країни. Однією з перших на заклики допомоги відгукувалася ВП "Лікарня Святого Миколая". У медзакладі 28 відділень. Дітей привозять евакуаційними потягами, каретами швидких, з тяжкими травмами – уламкові, мінно-вибухові, вогнепальні поранення, обширні опіки, ампутації…

Марафон добрих справ: Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс виконують побажання українців за донати

Аби повернути таких дітей до повноцінного життя, з ними щодня працює команда професійних реабілітологів. Допоможемо фахівцям у важливому обладнанні!

Ви можете зробити внесок, заради благодійної мети у найчарівніший день року і взяти участь у марафоні-добродії.

Замовляйте будь-яку "добродію" для Єгора та Нелі – і, можливо, вони виконають саме її у Львові або онлайн. Ведучі можуть вигуляти пса, записати з вами ТікTok, постояти у черзі, навідати бабусю, принести запашної кави з цукеркою, записати відеопривітання чи забрати посилку.

Задля того, щоб долучитися до "марафону-добродії", треба:

Вигадати свою добродію – нехай це буде щось корисне і тепле для вас або близьких. Написати своє завдання під нашим офіційним дописом про День добра (або у"Сніданку"). Зробити будь-який внесок тут на dobro.ua в цьому вікні. Чекати на наше повідомлення в соцмережах та уважно стежити за нашими прямими ефірами.

Серед усіх добрих учасників розіграємо новорічні сувеніри від "Сніданку з 1+1" і "Здійсни мрію".

Благодійний збір реалізується благодійним фондом 1+1 media "Ти не один", проєктом "Здійсни мрію", ВП Лікарня Святого Миколая та платформою.

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