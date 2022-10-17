Гордєєв розповів, як від вибухової хвилі постраждала його квартира: "Будинок мій отримав тріщину"

Будинок ведучого "Сніданку з 1+1" Єгора Гордєєва розташований по-сусідству з житловою спорудою, куди поцілив ворожий іранський дрон-камікадзе.

В ефірі телемарафону знаменитість розповів, наскільки сильно його житло зачепило вибуховою хвилею. За словами Єгора, у квартирах повибивало шибки. Окрім того, у будинку виникла тріщина.

"Там повибивало шибки. У мене на балконі шибки практично зі всіх вікон, які вище за мене. Там прибирати й прибирати, але це дрібниці порівняно з тим, що зараз відбувається у тому будинку. Хвиля вибухова була така сильна, що будинок мій, який стоїть впритул до того будинку, який зараз майже вщент зруйнований, отримав тріщину. Я не архітектор, не можу коментувати детально, але пошкоджено будинок достатньо суттєво. Ну і, звичайно, там повибивало шибки", - розповів ведучий.

Гордєєв закликає всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги. За словами ведучого, вирахувати траєкторію ворожого дрона неможливо. Навіть якщо збити безпілотник, він все одно вибухне, коли впаде на поверхню.

Єгор Гордєєв

"Зрозуміти приліт дрона абсолютно неможливо. Ми вже знаємо їхню роботу на своїх вухах і своїх очах. Це такі драндулети, які летять, навіть інколи бачу з балкона, траєкторію їхню зрозуміти неможливо. Коли їх збивають, вони просто втрачають траєкторію і вибухають при зустрічі з поверхнею. Навіть збиття дрона – це є небезпечно і це є великий вибух", - додав Єгор.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворожий безпілотник поцілив у житловий будинок, що розташований у Шевченківському районі столиці. Квартира ведучого Єгора Гордєєва була в центрі атаки ворожих дронів-камікадзе.

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