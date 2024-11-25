Горняк висміяла колишній шлюб з Остапчуком та висловилася в бік його дружини: "Хоч би всі забули"

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк – з гумором відреагувала на свої попередні стосунки.

Так, у своєму фотоблогу Христина згадала за своїх колишніх. І зробила вона це в оригінальний спосіб. Блогерка долучилася до тренду в Мережі, де дівчата на власних відео пишуть фразу: "Хтось каже: "Ти знаєш, хто мій колишній?". А я думаю: "Боже, хоч би всі забули, хто мій колишній".

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

До слова, серед ексобранців Горняк – зірковий шоумен, ведучий Володимир Остапчук. Тому більшість юзерів припустила, що мова йде саме про цього колишнього. Втім блогерка натякнула, що в її житті були й інші стосунки, які вже теж у минулому.

Тим не менш, одна з користувачок припустила, що нова дружина Остапчука Катерина може обуритися такими висловлюваннями. На що Христина вже відповіла: "Навіть якщо це буде про іншого колишнього. Але тут вже, як то кажуть, кожен домалює свій сценарій. Залишимо таке право їм!".

Нагадаємо, нещодавно нотаріусиня Христина Горняк привідкрила завісу свого особистого життя й натякнула на кардинальні зміни.

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