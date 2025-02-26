Горов пригадав, як Скрипка надавав копняків Кіркорову в новорічному мюзиклі: "Дратував його"

Режисер "Вечорів на хуторі біля Диканьки" розкрив секрети знімання.
Відомий український режисер Семен Горов висловився про знімання мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".
Як відомо, до знімань було залучено чимало відомих не лише українських зірок, але й російських. Зокрема, Філіп Кіркоров, який під час війни став скандальним путіністом. Як виявилося, ще до початку вторгнення Росії в Україну його присутність у картині була надокучливою для українського співака Олега Скрипки. Про це режисер розповів у інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
За задумом Горова двоє артистів мало перебувати у більшості сцен разом. Тож Скрипка не став зраджувати своїм принципам і відмовився від знімань. До того ж не бачив себе як рок-виконавця поруч з естрадними співаками. Утім, його все ж вдалося заманити шляхом цікавої деталі у сценарії. Зокрема, мова йде про сценку, де коваль Вакула, якого грав Скрипка, мав дати копняка Кіркорову, який грав чорта.
"Олег Скрипка декілька разів відмовлявся. Спочатку згодився, а потім відмовився. У нього були перестороги, що дуже багато естрадних артистів, а він позиціонував себе як рок-музикант. До того ж його дратував Кіркоров – він не хотів із ним зніматися. А там багато сцен, де вони разом. Пам'ятаю, що сказав йому про сцену, де він буде йому давати копняка. І він каже, що тоді згоден", - сміючись, зазначив режисер.
Нагадаємо, раніше Семен Горов пригадав, яким шоумен Андрій Данилко був на початку кар'єри. Також режисер зізнався, чому погіршилося їхнє спілкування.
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