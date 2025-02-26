Горов пригадав, як Скрипка надавав копняків Кіркорову в новорічному мюзиклі: "Дратував його"

Відомий український режисер Семен Горов висловився про знімання мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Як відомо, до знімань було залучено чимало відомих не лише українських зірок, але й російських. Зокрема, Філіп Кіркоров, який під час війни став скандальним путіністом. Як виявилося, ще до початку вторгнення Росії в Україну його присутність у картині була надокучливою для українського співака Олега Скрипки. Про це режисер розповів у інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

За задумом Горова двоє артистів мало перебувати у більшості сцен разом. Тож Скрипка не став зраджувати своїм принципам і відмовився від знімань. До того ж не бачив себе як рок-виконавця поруч з естрадними співаками. Утім, його все ж вдалося заманити шляхом цікавої деталі у сценарії. Зокрема, мова йде про сценку, де коваль Вакула, якого грав Скрипка, мав дати копняка Кіркорову, який грав чорта.

Мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки"

"Олег Скрипка декілька разів відмовлявся. Спочатку згодився, а потім відмовився. У нього були перестороги, що дуже багато естрадних артистів, а він позиціонував себе як рок-музикант. До того ж його дратував Кіркоров – він не хотів із ним зніматися. А там багато сцен, де вони разом. Пам'ятаю, що сказав йому про сцену, де він буде йому давати копняка. І він каже, що тоді згоден", - сміючись, зазначив режисер.

Нагадаємо, раніше Семен Горов пригадав, яким шоумен Андрій Данилко був на початку кар'єри. Також режисер зізнався, чому погіршилося їхнє спілкування.

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