Горов зізнався, чи спілкується з путіністкою Сніжаною Єгоровою та де під час війни живуть їхні діти

Український режисер і кліпмейкер Семен Горов, який нещодавно заступився за Ротару під час війни, висловився про позицію ексдружини, скандальної ведучої-путіністки Сніжани Єгорової.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" режисер розповів, що розірвав усі зв'язки з колишньою. Він зізнався, що її життя його зовсім не цікавить після її публічної підтримки кривавого диктатора.

"Я востаннє спілкувався з нею, по-моєму, в лютому 2022. Тоді я спілкувався з нею останній раз і більше з нею не мав зв'язку. Та мені не дуже цікаво. Наскільки я знаю, тоді вона жила в Туреччині, і знаю, що Саша інколи з нею спілкується, а Стася – ні, наскільки я знаю", - заявив зірковий кліпмейкер.

Сніжана Єгорова з дітьми

Тим не менш, обидві доньки живуть окремо від мами-путіністки. Так, молодша донька Єгорової та Горова Олександра вже протягом багатьох років мешкає у США. На щастя, нещодавні масштабні лісові пожежі не зачепили її район. За словами режисера, донька за кордоном активно будує особисте життя та розвиває творчу кар'єру.

"Ні, не постраждала (молодша донька Саша – прим. ред.). Пожежі були вздовж океану. А вони живуть ближче до пустелі в Каліфорнії. Там нема чому горіти. Поки не стала матір'ю. У неї все добре. Вона вийшла заміж за чудового чоловіка Тома. Він музикант. Вони купили дім з невеличкою художньою майстернею та студією. Вони пишуть альбом, займаються живописом, фотографією. У них є собака, кохання та все добре", - розповів Горов.

Семен Горов з доньками

Водночас кліпмейкер розповів про життя й старшої доньки Анастасії Ровінської. Вона, як і молодша сестра, живе у США з родиною й займається акторством. Крім того, Стася допомагає й Україні, долучаючись до різноманітних ініціатив. Режисер говорить, що поки родина не має точних прогнозів, чи повернеться до України. Але "не виключають такого варіанту".

"Так, вони поїхали, бо троє маленьких дітей і обстріли. Я їх дуже розумію. Вони з чоловіком поїхали спочатку до Італії, а потім – Нью-Йорка. І там вони вже майже два з половиною роки. Звичайно, життя емігранта не солодке, але Стася боєць. По-перше, вона мама. А це теж робота відвести дітей до садочку, підготувати до школи, забрати з садочку. Але зараз вона ще й працює в театрі на Бродвеї. Дуже активно бере участь в українському ком'юніті, проводить благодійні аукціони, зустрічі, вони збирають гроші, підтримують українську громаду і збирають гроші для українців, для ЗСУ", - поділився Семен Горов.

Нагадаємо, нещодавно Семен Горов припустив, де живе Костянтин Меладзе під час війни, та розповів, чим колега здивував його.

Читайте також: