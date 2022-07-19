Горянський розповів про хворобу Писанки та операцію в Німеччині: "Думала, що лікарі їй допоможуть"

Актор Владислав Горянський та товариш Руслани розповів про тяжку хворобу Писанки, яка й забрала її життя.

Як розповів артист, ведуча надто сильно себе навантажувала: працювала в театрі, а віднедавна повернулася на телебачення. За словами Горянського, вона працювала в надто тяжкому графіці. Окрім цього, Руслану підкосила й смерть мами, якої не стало місяць тому.

"Я Русі багато разів говорив – ти в такому жорсткому режимі працюєш, відпочивай більше, знаходь час. Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом. Хоча треба було зупинитись. Вона дуже багато всього на себе вантажила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ. Плюс гастролі, плюс у неї мама сильно хворіла. Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть дуже вплинула. Тому все накопичилося і вилилося у сумний фінал", - розповів Владислав виданню vesti.ua.

Руслана Писанка / Фото: Сергій Мельниченко

За словами Горянського, Руслана поїхала до Німеччини, адже гадала, що їй там допоможуть впоратися з хворобою. Як розповів актор, днями він розмовляв з Писанкою, вона була життєрадісною. Тим більше у Німеччині їй зробили операцію, і Руслані ставало ліпше. Та стан ведучої вночі 19 липня різко погіршився.

"Я зараз розумію, чому вона обрала Німеччину – гадала, що місцеві лікарі їй допоможуть. Там Русі днями зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все...", - розповів актор.

Руслана Писанка / Фото: Сергій Мельниченко

Та Горянський говорить, що ще взимку можна було помітити, що зі здоров’ям Руслани не все гаразд. "Натяк" на хворобу був тоді, коли акторка знепритомніла під час вистави "Поїзд "Одеса-мама", впала та зламала ногу.

Руслана Писанка у лікарні / Фото: скриншот з відео

"Хто що про її хворобу сьогодні говорить, але ознаки були й раніше, просто ми не розуміли чи не хотіли розуміти. Востаннє на сцені вона знепритомніла і вже попутно зламала ногу . Напевно, це був сигнал, що там таки щось негаразд. І до цього вона мала випадок на сцені, коли вона непритомніла. Напевно, це були симптоми", - додав Горянський.

Нагадаємо, багатьох українських знаменитостей просто шокувала смерть Руслани Писанки. Вони досі не можуть усвідомити, що їхньої колеги та товаришки більше немає.

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