Гоша Куценко зрадив Україну та приїхав до окупованого Донецька розважати російських загарбників

Актор Гоша Куценко, який народився у Запоріжжі та нававчася у Львові, зрадив батьківщину та перейшов на сторону окупантів.

Зрадник днями приїхав до окупованого Донецька, де розважав поплічників путіна та російських загарбників. Разом з Григорієм Лепсом, Дмитро Дюжевим, Родіоном Газмановим та іншими пропагандистами, Куценко виступив на концерті з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу".

Гоша Куценко

Росіяни влаштували справжній шабаш у меморіальному комплексі "Саур-Могила", на якому вихваляли РФ та хвалилися тим, що вбивають українців.

Куценко ж зачитав перед окупаційними військовими вірш "Земли потрескавшейся корка" російського поета Костянтина Ваншенкіна. Під час виступу горе-актора за його спиною транслювалися кадри з загарбниками, які прийшли на українську землю.

Гоша Куценко

Зазначимо, що Гоша, або ж справжнє ім'я Юрій, Куценко народився та виріс у Запоріжжі. Закінчував навчання майбутній зрадник в одній з львівських гімназій, коли його родина переїхала до міста. У Львові ж Куценко отримав освіту в політехнічному виші.

З початком повномасштабної війни в Україні актор записав відео в Instagram, в якому заявив, що йому "боляче" від того, що відбувається.

"Розум не розуміє, що відбувається. Серце обливається кров'ю. Там, де зараз йде війна, я там народився і виріс. Мені дуже боляче", - сказав Куценко.

Нагадаємо, що 2018 року актор потрапив до переліку "Миротворця" через те, що відвідував окупований Крим через заборонені пункти пропуску.

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