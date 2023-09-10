Господинька Тіна Кароль похизувалася чималим врожаєм кабачків з власного городу

Українська співачка Тіна Кароль час від часу хизується шанувальникам своїм садом та городом, які облаштувала на території свого будинку у Зазим'ї Київської області.

Так, у вільний від концертів та різних заходів час виконавиця змінює розкішні сукні та підбори на звичайні футболку, шорти і сланці та вирушає доглядати за садом. Цього разу у сторіз своєї сторінки в Instagram Кароль похизувалася, які в неї на городі ростуть кабачки.

Тіна Кароль показала свій врожай кабачків / Фото: instagram.com/tina_karol

Зірка поділилася короткими відео, де оглядає врожай: "А кого я знайшла? Лалала, стережись!" – говорить у відео Тіна, поплескуючи кабачки.

Тіна Кароль показала свій врожай кабачків / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль показала свій врожай кабачків / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що у співачки на городі також ростуть огірки, помідори, а в саду – яблука, груші та персик. Ними Тіна хизувалася раніше у своєму фотоблогу.

Тим часом шанувальникам зірки не дає спокою її особисте життя. Як відомо, після смерті чоловіка Тіни Кароль, продюсера Євгена Огіра 2013 року, про її особисте нічого не відомо. Втім, дедалі частіше артистці приписують роман з хореографом і учасником балету виконавиці Дмитром Жуком. Днями ймовірну пару заскочили у Києві, коли вони гуляли, тримаючись за руки.

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